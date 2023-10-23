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Две заложницы прибыли на границу Газы и Египта

Две освобожденные заложницы прибыли на КПП «Рафах» на границе Газы и Египта

Две освобожденные заложницы прибыли на КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ihbariya.

«Освобожденные радикалами заложницы прибыли на КПП «Рафах». Указывается, что освободить двух женщин «удалось благодаря интенсивным усилиям египетской стороны»», — сообщается в сюжете.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» соединяет сектор Газа и Египет, однако до сих пор он не функционирует в полноценном режиме — дорога между странами разрушена, также между территориями возведена стена.

До этого руководство движения ХАМАС выразило готовность обменивать гражданских заложников, взятых в ходе событий 7 октября, на топливо.

Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Также министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что на территории сектора из-за обстрелов и дефицита топлива вышли из строя 12 больниц и медицинских центров.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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