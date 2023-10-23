Во Франции задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах акбар» на улице

Возле отделения полиции во французском Реймсе задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах акбар», сообщает портал Actu17.

«Как стало известно Actu17, в понедельник около 13:00 часов у отделения полиции в Реймсе появился мужчина, угрожавший полицейским несколькими ножами и кричавший «Аллах акбар». Он был обезврежен при помощи электрошокового пистолета и задержан», — указано в сообщении.

Полиция организовала расследование с целью установления мотивов подозреваемого — известно, что мужчина ранее попадал в поле зрения полиции.

До этого министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что во Франции за две недели задержаны 336 человек за акты антисемитизма на фоне эскалации в Израиле.

12 октября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами политических партий, а также обратиться к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.