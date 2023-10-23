Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крышка казана выбила стекла в квартире многоэтажки в Москве

Shot: в Москве крышка казана выбила стекла в квартире

close
100%
Shutterstock

В Северном Измайлово крышка от «афганского» казана выбила стекла в квартире и вылетела в окно, напугав жильцов многоэтажки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в доме по третьей Парковой улице, о громком хлопке и звоне стекла в полицию сообщили местные жители. Как установили полицейские, в квартире, где выбило стекла находились три человека.

Они рассказали, что готовили плов в «афганском» казане, когда в какой-то момент с посуды слетела крышка и вылетела в окно кухни, разбив его. Пострадавших нет, мужчины доставлены в отдел полиции.

Ранее житель Липецка получил ожоги из-за взорвавшегося казана с кипящим борщом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий