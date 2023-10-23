Крышка казана выбила стекла в квартире многоэтажки в Москве

В Северном Измайлово крышка от «афганского» казана выбила стекла в квартире и вылетела в окно, напугав жильцов многоэтажки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в доме по третьей Парковой улице, о громком хлопке и звоне стекла в полицию сообщили местные жители. Как установили полицейские, в квартире, где выбило стекла находились три человека.

Они рассказали, что готовили плов в «афганском» казане, когда в какой-то момент с посуды слетела крышка и вылетела в окно кухни, разбив его. Пострадавших нет, мужчины доставлены в отдел полиции.

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