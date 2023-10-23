Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое школьников по колено увязли в грязи во время рыбалки

В Нижнем Новгороде двое школьников застряли по колено в грязи на рыбалке

close
100%
МЧС России

В Нижнем Новгороде на реке Волхов двое приятелей-школьников по колено застряли в грязи, когда отправились на рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новгородской области.

Двое новгородцев решили порыбачить в районе Колмовского моста на реке Волхов, дети пешком отошли от берега, но вернутся обратно не смогли. Оба мальчика по колено застряли в вязкой грязи, им потребовалась помощь спасателей.

Дети сами позвонили в экстренные службы, спасатели специализированной пожарно-спасательной части вытащили школьников на берег, где их уже ждали сотрудники полиции и взволнованные родители.

Ранее подростки спасли девочку от насильника в Петрозаводске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий