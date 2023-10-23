Двое школьников по колено увязли в грязи во время рыбалки

В Нижнем Новгороде на реке Волхов двое приятелей-школьников по колено застряли в грязи, когда отправились на рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новгородской области.

Двое новгородцев решили порыбачить в районе Колмовского моста на реке Волхов, дети пешком отошли от берега, но вернутся обратно не смогли. Оба мальчика по колено застряли в вязкой грязи, им потребовалась помощь спасателей.

Дети сами позвонили в экстренные службы, спасатели специализированной пожарно-спасательной части вытащили школьников на берег, где их уже ждали сотрудники полиции и взволнованные родители.

Ранее подростки спасли девочку от насильника в Петрозаводске.