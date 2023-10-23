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Многодетный россиянин напоил водкой и изнасиловал студентку в день ее рождения

kp.ru: в Пермском крае многодетного отца будут судить за изнасилование студентки

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Depositphotos

В Перми перед судом предстанет мужчина, который напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает kp.ru.

В Перми передано в суд дело в отношении многодетного отца, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней студентки. Девушка отмечала день рождения в компании друзей.

В какой-то момент они пошли в ближайший магазин, где познакомились с 37-летним мужчиной, он предложил им продолжить веселье у себя дома, студенты согласились. Новым знакомым мужчина рассказал, что он — отец пятерых детей, но в квартире их не оказалось.

В ходе застолья мужчина начал подливать 17-летней имениннице водку в шампанское, когда девушка опьянела, он предложил ей остаться у него ночевать. Друзья студентки не хотели оставлять подругу с незнакомцем, но в итоге оказались на лестничной клетке, они стали стучать в двери к соседям и обратились в полицию.

Наряд ДПС, который оказался рядом с домом, доставил насильника в отдел полиции. Бригада врачей оказала потерпевшей первую медицинскую помощь, экспертиза подтвердила факт изнасилования.

В ходе расследования уголовного дела многодетный отец своей вины не признал, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянина арестовали за попытку изнасилования 18-летней пермячки и угрозы расправой.

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