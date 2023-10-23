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В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история»

В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история»

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Depositphotos

В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история», которая посвящена различным уголками России.

Фестиваль весной прошел в Москве, в выставочном зале Союза художников.

«Сегодня мы открыли наше большое выставочное пространство и первой экспозицией, которая тут появилась, стала выставка, одноименная с нашим парком. В нее вошли экспонаты Всероссийского фестиваля авторской фотографии, организованного Фондом гуманитарных проектов и Российским военно-историческим обществом», — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история» Андрей Маслов.

В историческом парке планируют открыть выставки, посвященные различным событиям истории России.

Ранее сообщалось, что в Самаре откроется выставка художников Донбасса.

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