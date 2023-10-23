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Россиян предупредили об опасности дачных колодцев и скважин

Гигиенист Мельцер: из-за дачных колодцев можно заболеть гепатитом А и холерой

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Depositphotos

Если оставить воду в колодцах и скважинах на даче без регулярной проверки, можно подхватить опасную инфекцию по типу холеры или гепатита А. Об этом россиян предупредил гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северо-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер.

По словам специалиста, помимо гепатита и холеры, появляется риск заразиться брюшным тифом, дизентерией, ротавирусом, криптоспоридиазом или лямблиозом.

Кроме того, без контроля качества воды она может стать слишком мягкой или излишне жесткой, что чревато негативными изменениями в организме. Например, можно получить заболевания почек, патологии эндокринной системы и так далее.

«Важно знать, на чьем балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несет СНТ; и очень правильно делают те садовые товарищества, которые проводят контроль качества воды ежегодно в летний сезон», — приводит слова специалиста РИА Новости.

А вот за личные колодцы отвечают уже сами домовладельцы. По мнению Александра Мельцера, чем чаще дачник бывает на участке, тем чаще нужно и проверять воду — не реже раза в квартал. Такая норма прописана в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах.

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