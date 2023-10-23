Российского экс-фельдшера будут судить за торговлю «больничными»

В Татарстане бывшего фельдшера из города Бугульма будут судить за торговлю листами нетрудоспособности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, следствие считает, что с начала 2023 года экс-фельдшер помогла пятерым знакомым получить «больничный», чтобы не появляться на рабочем месте. При этом с оформлением документов медику помогали коллеги — кто-то бесплатно, а кто-то за часть денег от желающих не выполнять трудовые обязанности.

Таким образом экс-фельдшеру удалось заработать более 30 тысяч рублей, отмечает Mash. Дело направили в суд.

До этого в Минтруде рассказали, что россиянам в 2025 году почти вдвое увеличат размер выплат по листу нетрудоспособности. Речь идет об увеличении компенсации за день с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей.

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