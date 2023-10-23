«Живи в лесу, молись колесу»: священник назвал идиотами почитателей Тыквенного Cпаса

Тыквенный Cпас на 31 октября, российская замена Хеллоуину, — «безумное невежество» и «прямой идиотизм». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

«Я могу процитировать Михаила Юрьевича Лермонтова: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Грустно — это еще очень мягко сказано. Что за слово «Спас»? Это Спаситель. Если это какой-то день, в который празднуются события, связанные с именем Христа, с его явлением, с чудесами, связанными с его иконами, то в народной речи возникает это слово. Безумие и черное невежество, которое демонстрируют эти вещи, о которых вы говорите, зашкаливает все приборы», — заявил церковный публицист.

Священнослужитель также назвал идиотами людей, которые придумали Тыквенный Cпас.

«У нас свободная страна. Живи в лесу, молись колесу, стой на голове. Все в рамках государственных законов. Государственные законы не воспрещают такое безумное невежество. Но если какой-нибудь толковый адвокат сумеет доказать, что это оскорбление чувств верующих — очень хорошо. Но я не адвокат и не знаю, можно ли здесь видеть оскорбление чувств верующих, если просто кто-то прямой идиот. Я говорю это совершенно открытым текстом», — подчеркнул он.

Иеромонах Макарий объяснил, что церковные праздники в народе называют по-разному. Например, праздник Преображения Господня часто именуют Яблочным Спасом.

«Спас один — Иисус Христос. В честь него достаточное количество праздников в течение года. Кто как их именует — на усмотрение именующих. Эти названия — суть порождения народных верований. Вера наша не народная, вера наша христианская. Народ что-то искажает, что-то подстраивает. Это все дело фольклористов, а не верующих христиан. Есть праздник Преображения Господня, есть праздник в честь Нерукотворного образа Спасителя. Как именуют эти события календаря в тех или иных регионах нашей необъятной родины — вопрос двадцатой важности», — заключил он.

Праздник с названием Тыквенный Спас отмечают в некоторых регионах России 31 октября. В мире в этот день празднуют Хеллоуин — канун Дня всех святых.

В 2022 году Тыквенный Спас предложили отметить жителям Калининграда. В Калининградской епархии тогда заявили, что такого праздника не существует и это просто шутка.

В 2023 году Тыквенный Спас решили отметить в одной из школ Ижевска: «У кого-то Хеллоуин, а у нас – Тыквенный Спас! Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе, и обсуждалась людьми в соцсетях. Где-то его отмечают уже не первый год, а где-то – еще и не слышали», — написали организаторы в соцсетях.

Ранее в Краснодаре предприятиям потребсферы рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина.