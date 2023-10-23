Россияне ответили, стоит ли ставить оценки детям в начальной школе

Треть (34%) россиян считает, что ученикам в начальной школе не нужно ставить оценки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

По их мнению, в школе должны поощрять младшеклассников и прививать им любовь и интерес к обучению, а не осуждать за ошибки.

«Все дети разные, с разным типом мышления, но в наше время всех стригли под одну гребенку. Такой подход может раз и навсегда поселить в ребенке комплекс неполноценности. Поэтому пока дети не адаптируются, оценок не следует ставить. А поощрять нужно за активность, а не за правильно-неправильно. Они сначала должны научиться думать в нужном направлении», — сказала участница опроса.

Однако более половины (62%) жителей России думают, что ученикам младших классов нужно ставить обычные оценки с самых первых занятий. Это поможет им привыкнуть к тому, что нужно хорошо выполнять задания, проявлять внимательность и усидчивость на уроках, уверены они.

«Оценка — это мотивация. Без оценок напрягаться никто не будет», — отметила одна из респонденток.

Оставшиеся 4% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого говорила, что школьники потеряют интерес к учебе, если регулярно наказывать их за плохие оценки в школе и хвалить за хорошие. По ее мнению, лучше сосредоточить внимание на поддержке и мотивации учащихся.

Ранее психолог ответил, стоит ли поощрять детей деньгами за оценки.