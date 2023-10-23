В Госдуме рассказали, когда перебои с отоплением превращаются в чрезвычайную ситуацию

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев посоветовал россиянам жаловаться в управляющую компанию, если в доме возникают перебои с отоплением. Если УК не реагирует, можно обратиться в Госжилинспекцию, рассказал депутат «Газете.Ru».

«Сейчас жалобы идут, потому что идет запуск тепла. Это же не одномоментно все запускается. Когда идет понижение температуры до определенных градусов определенное количество суток, тогда начинают включать. Как правило, оно туда-сюда двигается, и люди начинают иногда жаловаться, замерзать. А когда включается отопление, обычно у нас идет потепление — потом жалуются, что жарко. Когда идет запуск отопительной системы, как правило, какие-то технические моменты могут вылазить. Но они везде очень оперативно решаются», — сказал Кошелев.

Депутат добавил, что если зимой отопление отсутствует более суток — это чрезвычайная ситуация.

«Если в зимний период отопление отсутствует более 24 часов, то на данной территории объявляется чрезвычайная ситуация. Выезжает и МЧС, и все региональное правительство, и все-все спасательные службы. Эти вещи решаются очень оперативно. Вы же понимаете, чем это грозит. Слава Богу, это крайне редко происходит», — заключил депутат.

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