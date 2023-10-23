Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российским автовладельцам рассказали, как установить квадратные номера

Общественник Ольшанский: квадратные номера теперь будут ставить для экзотики

close
100%
Константин Чалабов/РИА Новости

Для замены номера на автомобиле на квадратный уйдет не более одного-двух дней, считает вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. После разрешения на использование таких номеров, ставить их будут «для экзотики», заявил он в интервью НСН.

В России достаточно много фирм, которые производят квадратные номера. Чтобы заказать такой номер, нужно прийти с техпаспортом и показать свою машину, на работу уходит один-два дня, отметил Ольшанский.

«Квадратных номеров в России мало. Теперь их будут использовать для экзотики», — добавил он.

Напомним, теперь ГИБДД не будет штрафовать автомобилистов за нестандартные государственные регистрационные знаки. По информации «Коммерсанта», Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, благодаря чему устанавливать квадратные номера водители смогут как сзади, так и спереди автомобиля.

Ранее эксперт рассказал, что теплый гараж может нанести вред машине, так как из-за перепада температуры кузов может начать ржаветь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий