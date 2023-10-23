Российским автовладельцам рассказали, как установить квадратные номера

Для замены номера на автомобиле на квадратный уйдет не более одного-двух дней, считает вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. После разрешения на использование таких номеров, ставить их будут «для экзотики», заявил он в интервью НСН.

В России достаточно много фирм, которые производят квадратные номера. Чтобы заказать такой номер, нужно прийти с техпаспортом и показать свою машину, на работу уходит один-два дня, отметил Ольшанский.

«Квадратных номеров в России мало. Теперь их будут использовать для экзотики», — добавил он.

Напомним, теперь ГИБДД не будет штрафовать автомобилистов за нестандартные государственные регистрационные знаки. По информации «Коммерсанта», Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, благодаря чему устанавливать квадратные номера водители смогут как сзади, так и спереди автомобиля.

Ранее эксперт рассказал, что теплый гараж может нанести вред машине, так как из-за перепада температуры кузов может начать ржаветь.