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Пенсионер напоролся на нож во время сбора грибов в Подмосковье

В Подмосковье врачи спасли грибника, который напоролся грудью на нож

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В Солнечногорской больнице спасли 74-летнего пенсионера, мужчина напоролся грудью на нож, когда собирал грибы. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением в области грудной клетки. Пострадавший сумел рассказать врачам, что рану получил из-за собственной неосторожности, он пошел в лес за грибами, вооружившись большим кухонным ножом, во время «тихой охоты» споткнулся о торчащий корень дерева и напоролся на острое лезвие.

«С помощью рентгена врачи выявили пневмоторакс — патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, благодаря этому эмфизема сошла и легкое расправилось», — сообщили в Минздраве.

Врачи напомнили, что при подобных травмах нельзя пытаться извлечь из тела инородный предмет — это может грозить огромной потерей крови и привести к необратимым последствиям.

Пострадавший грибник еще некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее первоклассница напоролась на нож, лежавший в пакете с грибами.

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