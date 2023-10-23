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В Киеве рассказали о роли Зеленского в гибели лидеров сопротивления ДНР и журналистов РФ

WP: ни одна операция спецслужб Украины не проходит без разрешения Зеленского

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Olivier Matthys/Reuters

Ни одна крупная операция украинских спецслужб не проводится без разрешения президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Washingron Post.

«Представители службы безопасности заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — от Зеленского», — говорится в статье.

По информации источников газеты — сотрудников разведки Украины, США и западных стран, «официальные лица в Киеве» подтвердили причастность украинской разведки к организации некоторых громких убийств в ДНР и России.

Издание отмечает, что за последние 20 месяцев Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины «совершили десятки убийств российских чиновников на оккупированных территориях, предполагаемых украинских коллаборационистов, офицеров за линией фронта и видных сторонников войны в глубине России». Гибель некоторых из них приписывали «внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ», подчеркивает WP.

В частности, речь идет о гибели командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых, лидера организации «Оплот» Евгения Жилина, журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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