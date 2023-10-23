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Жители Подмосковья стали активнее проходить диспансеризацию

Более 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жители Подмосковья могут пройти бесплатную диагностику своего здоровья – диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, для этого необходимо обратиться в свою поликлинику, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 млн человек. В результате у них было выявлено 86 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты не знали», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет о результатах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики.

По итогам диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.

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