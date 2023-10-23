Диетолог назвала продукт, способный победить стресс

В борьбе со стрессом играет большую роль питание. Так, может помочь потребление рыбьего жира и включение в рацион холодноводной рыбы северных морей, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Также при стрессе нельзя голодать, отметила она в интервью НСН

«Рыба – это очень полезный продукт, но наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей – область Карского моря, – отметила Королева. – Это белок, все минеральные вещества, это то, что помогает контролировать процессы воспаления, очень хорошо усваивается в организме. Это поможет взять стресс под контроль».

Важную роль играет рыбий жир из этого вида рыб, добавила диетолог. Жирные кислоты, по ее словам, отвечают за поддержание здоровья липидной мантии каждой клетки организма.

При длительном голодании организм выделяет гормон стресса, поэтому важно помнить о перекусах, добавила эксперт. Она напомнила, что стресс провоцирует выброс кортизола, который также снижает иммунитет, разрушает антиоксиданты и может даже привести к онкологическому заболеванию. Кроме того, избыток кортизола снижает уровень тестостерона, ухудшает память и вызывает преждевременную старость.

Чтобы не допустить выброс кортизола, питаться нужно три раза в день, а также перекусывать овощами и фруктами.

Напомним, ученые выяснили, что люди с привычкой долгое время проводить перед экраном смартфона, компьютера или телевизора чаще страдают от стресса.