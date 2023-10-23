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Арестованы еще двое школьников, которые избивали сверстников в Химках

В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Москве нашли еще двух участников избиения школьников в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову.

На данный момент оба фигуранта арестованы. Помимо этого, следователи провели обыски и изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в ТЦ.

«Следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых», — сообщается в публикации.

Ранее в Москве на два месяца арестовали двух других подростков, которых подозревают в драках, которые они намеренно устраивали в торговом центре и в школе. По версии следствия, фигуранты снимали происходящее на телефоны и публиковали в соцсетях.

Ранее на Алтае произошла потасовка с участием 20 подростков.

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