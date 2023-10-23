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Россиянам рассказали о пользе кефира на ночь

Терапевт Кондрахин: кефир перед сном избавит от ночных кошмаров

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Сергей Аверин/РИА Новости

Кефир, употребляемый перед сном, крайне полезен для кишечника. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Кефир на ночь — это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир. К тому же, в кефире есть белок, поэтому если мы выпьем его перед сном, то не будем видеть кошмары. Но важно, чтобы продукт был без содержания сахара», — сказал Кондрахин.

Также он посоветовал употреблять на ночь овощи и зелень, поскольку они помогают выводить из организма токсины, пока человек спит.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова до этого отмечала, что самыми полезными для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. По ее словам, употребление указанных продуктов позволит предотвратить запоры, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки и вздутие живота.

По словам нутрициолога Натальи Костенко, здоровье кишечника поддерживают и продукты из сои, в частности тофу (соевый творог), который содержит пищевые волокна и избавляет от запоров.

Ранее россиянам рассказали о пользе и вреде боярышника.

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