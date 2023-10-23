В России призвали проверить соблюдение запрета на высадку детей из автобусов

Во всех регионах России стоит проверить то, насколько соблюдается запрет на высаживание детей без билета из автобусов. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

По его словам, в регионах пока нет единого понимания того, как поступать в случае с безбилетниками младше 16 лет. Федеральный закон, которым запрещается высаживать эту категорию граждан, уже принят, он предусматривает создание соответствующего регламента во всех субъектах. В нем должен быть прописан алгоритм действий в таких случаях.

«Госдума передала возможность регионам самим определять правила действий в такой ситуации. Сейчас эти вопросы не отработали», — сказал Зотов.

Действующие нормы также предполагают, что штрафовать будут только водителей общественного транспорта, которые высадили ребенка на улицу или не пустили его в салон. Однако, по словам правозащитника, юридические лица могут уйти от ответственности, поскольку она не закреплена законодательно.

«Когда владелец бизнеса получит определенную ответственность, перевозчик будет действеннее работать, проводить профилактическую работу с теми же водителями», — отметил Зотов.

В конце сентября сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области водитель маршрута № 201 высадил из автобуса школьницу, которая забыла наличные дома.

Ранее пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно.