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Названа причина смерти бывшего первого замминистра обороны Игоря Пузанова

«Регнум»: онкологическое заболевание стало причиной смерти Игоря Пузанова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Причиной смерти бывшего первого замминистра обороны России, генерала армии Игоря Пузанова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

Руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин до этого говорил, что военный умер вечером 22 октября, ему было 76 лет. По его словам, до этого он долго болел.

Пузанов родился в январе 1947 года в Тюмени. В 1976 году он окончил Военную академию им. Фрунзе. Получив должность командира полка он был направлен исполнять интернациональный долг в Афганистан.

Спустя несколько лет, после окончания Военной академии Генштаба, Пузанов возглавил штаб армии в Прибалтийском военном округе, затем командовал в Северо-Kавказском военном округе.

20 октября стало известно, что чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов умер в возрасте 73 лет. С марта 2009 года по апрель 2020 года он являлся пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин ЧР», а в 2010 году звание «Заслуженный журналист ЧР».

Ранее сообщалось, что умер блогер Дядя Слава.

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