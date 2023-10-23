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В Смоленске завели дело на последователя террориста Брейвика

ФСБ: в Смоленске возбуждено дело против последователя террориста Брейвика

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

На 46-летнего последователя норвежского террориста Андерса Брейвика из Смоленска завели уголовное дело об оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление ФСБ.

Дело заведено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

«Мужчина являлся последователем Андерса Брейвика — норвежского террориста, подорвавшего бомбу в правительственном квартале Осло и устроившего массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утейа», — говорится в сообщении ФСБ.

Таким радикальным образом Брейвик протестовал против политики Норвегии по отношению к миграции.

Как уточнили в ФСБ, житель Смоленска взгляды Брейвика разделял. Более того, он состоял в украинских интернет-сообществах, посвященных деятельности преступников, руководствовавшихся схожими мотивами, и героизировал их.

Ранее сообщалось, что находящийся в норвежской тюрьме Брейвик хочет подать в суд на государство за нарушение его прав при отбывании наказания.

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