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Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Бывший первый замминистра обороны Пузанов скончался в 76 лет от тяжелой болезни

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший первый замминистра обороны РФ, генерал армии Игорь Пузанов умер 22 октября, ему было 76 лет. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Он уточнил, что военный скончался вечером 22 октября. До этого он долго болел.

» <…> скончался бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны РФ, член комитета Госдумы по обороне, генерал армии Игорь Евгеньевич Пузанов», — отметил Дерябин.

Пузанов родился в январе 1947 года в Тюмени. В 1976 году он окончил Военную академию им. Фрунзе. Получив должность командира полка он был направлен исполнять интернациональный долг в Афганистан.

Спустя несколько лет, после окончания Военной академии Генштаба, Пузанов возглавил штаб армии в Прибалтийском военном округе, затем командовал в Северо-Kавказском военном округе.

20 октября чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов ушел из жизни в возрасте 73 лет. С марта 2009 года по апрель 2020 года он являлся пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее стало известно, что умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов.

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