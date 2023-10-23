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Психотерапевт назвал признаки аутизма и тревожности

Психотерапевт Рубинштейн: болтливость может быть признаком аутизма и тревожности

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Психотерапевт Кэролайн Рубинштейн рассказала, что больтливость может быть признаком аутизма и тревожности. Об этом пишет портал Daily Mail.

По ее словам, привычка болтать сама по себе не является признаком какого-либо расстройства. Стоит обратить внимание, если с человеком трудно строить двусторонний диалог. Также такое поведение может наблюдаться у людей с аутизмом.

«Многие даже не осознают, что они слишком много говорят», — пояснила Рубинштейн.

Кроме того, болтливость может оказаться признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Дети и взрослые с подобным расстройством могут говорить вслух все, что у них на уме, не останавливаясь.

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