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Супруга участника СВО исполнила песню вместе с Дианой Арбениной

Диана Арбенина поддержала матерей и жен участников СВО

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«Комитет семей воинов Отечества»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Комитет семей воинов Отечества»

Супруга участника СВО, активист комитета семей воинов Отечества (КСВО) спела песню «Секунду назад» вместе с Дианой Арбениной на концерте в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале комитета.

После концерта участницы КСВО пообщались с певицей и подарили ей окопную свечу, которая горит, даже если намокнет.

«Справедливость восторжествует, это абсолютно точно, я в это верю», — отметила Арбенина.

Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам бойцов.

Также Арбенина подчеркнула, что «столь важно высказывания о патриотизме, как более ценно реющий триколор над головой, и осознанное восприятие Родины - в словах, в музыке, в делах и поступках».

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