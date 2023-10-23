Супруга участника СВО исполнила песню вместе с Дианой Арбениной

Супруга участника СВО, активист комитета семей воинов Отечества (КСВО) спела песню «Секунду назад» вместе с Дианой Арбениной на концерте в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале комитета.

После концерта участницы КСВО пообщались с певицей и подарили ей окопную свечу, которая горит, даже если намокнет.

«Справедливость восторжествует, это абсолютно точно, я в это верю», — отметила Арбенина.

Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам бойцов.

Также Арбенина подчеркнула, что «столь важно высказывания о патриотизме, как более ценно реющий триколор над головой, и осознанное восприятие Родины - в словах, в музыке, в делах и поступках».