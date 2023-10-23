Врач перечислил неочевидные причины длительного кашля

Прием некоторых препаратов от давления может стать причиной длительного кашля, который не пройдет, пока человек не перестанет принимать лекарство, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Кроме того, кашель может не проходить длительное время из-за ряда заболеваний, например, бронхиальной астмы.

«Если астму не лечить и она существует длительное время, происходит ремоделирование легких. Стенки бронхов утолщаются, в них начинает застаиваться жидкость, и это приводит к формированию множественных порочных кругов. Чем дольше человек не лечит астму, тем хуже она в перспективе», — предупредил Хухрев.

По словам врача, долгий кашель может быть и при сердечной недостаточности. Он уточнил, что сам кашель в этом случае не несет никаких рисков для человека, однако, если не лечить сердечную недостаточность, заболевание может ухудшиться.

Еще одна причина затяжного кашля связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, продолжил терапевт. По его словам, когда человек с таким недугом принимает горизонтальное положение, его желудок находится на одном уровне с пищеводом.

«И если плохо закрывается пищевод в месте перехода в желудок, желудочный сок может дотекать до носа. И все зоны будут раздражены кислотой. Потому что желудочный сок на самом деле очень агрессивный. Отсюда и кашель», — заключил Хухрев.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что кашель может сигнализировать о сердечной недостаточности, если он появляется в положении лежа или при физической нагрузке и сопровождается отеками.

Ранее был назван лучший продукт, который поможет в лечении кашля.