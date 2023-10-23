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В Совфеде заявили о готовности рассмотреть закон о выборах президента

Сенатор Полетаев: в Совфеде готовы рассмотреть закон о выборах президента РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации готов рассмотреть закон о выборах президента РФ сразу после его принятия депутатами Госдумы. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

«Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим», — отметил политик.

Ближайшие заседания Совета Федерации назначены на 25 октября и 8 ноября.

17 октября в Госдуме приняли законопроект об уточнении закона о выборах президента России. Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов. Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не увидела необходимости менять федеральный закон для регулирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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