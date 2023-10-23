Врач объяснила, к чему приведет неправильное срезание кутикулы

После неправильного срезания кутикулы могут начаться проблемы с ростом ногтей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

По ее словам, доверять эту процедуру лучше профессионалам, которые обработают кутикулу специальными маслами и составами, чтобы предварительно размягчить ее. При этом посещать лучше только проверенные салоны.

«Если срезать самостоятельно и сделать это неаккуратно, можно повредить матрикс (ростковая зона), тогда ноготь будет расти неровным. Если использовать необработанные ножницы, инструменты после кого-то, то можно заразиться разными инфекциями, например, ВИЧ, гепатит при условии, что будет контакт с кровью. Также через раны могут попасть стрептококки и стафилококки», — пояснила Егорова.

Если обрезание кутикулы будет производиться дома, нужно приобрести личные инструменты для маникюра, которыми больше никто не будет пользоваться.

«Есть специальные палочки, чтобы отодвигать кутикулу, есть масла, чтобы размягчать ее. То есть в домашних условиях лучше всего пользоваться палочками и маслами», — заключила врач.

Врач-дерматовенеролог из частной медицинской клиники «Инвитро» Светлана Ворожбит до этого рассказала «Газете.Ru», что стерильность инструментов и щадящая обработка зоны кутикулы — залог безопасного маникюра. По ее словам, при выборе салона стоит обратить внимание на то, какие инструменты используют мастера и как стерилизуют их.

Ранее эксперт ногтевого сервиса назвала главные тренды в маникюре.