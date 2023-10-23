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Москва попала в центр циклона

Синоптик Леус: москвичи ощутят влияние центральной части циклонического вихря

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва оказалась в центральной части циклонического вихря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: в центре циклона», — написал он.

Специалист отметил, что жители столицы будут ощущать влияние центральной части циклонического вихря. Погода в Москве будет облачной, пройдут дожди, утром — местами туманы.

Температура воздуха в столице в понедельник не поднимется выше +8 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, с переходом на северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление понизится до 736 мм ртутного столба.

По словам Леуса, во вторник, 24 октября, в Москве прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег. Столбик термометра местами опустится до +1 градуса.

Накануне синоптик Леус посоветовал москвичам забыть о тепле до мая. Со среды, 25 октября, в московский регион придет метеорологическая зима.

Также жителей Москвы и Московской области предупредили о возможном снегопаде.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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