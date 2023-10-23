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Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге во Владимирской области

Shot: неизвестные подожгли шкаф на железной дороге во Владимирской области

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Depositphotos

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование во Владимирской области. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло 22 октября около девяти часов вечера неподалеку от станции Ковров. Очевидцы увидели горящий шкаф, который отвечает за видеонаблюдение на путях. Оборудование выгорело полностью, однако это не отразилось на расписании поездов. Сумма ущерба устанавливается.

На месте преступления нашли несколько бутылок из-под бензина. Поджигателей разыскивают сотрудники полиции.

До этого в Смоленской области задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа. Сотрудники спецслужб выясняют причастность к другим преступлениям двух 22-летних местных жителей.

По установленным данным, с одним из злоумышленников связался неизвестный, который предложил 20 тысяч рублей за уничтожение релейного шкафа.

Ранее в Карелии мужчина признался, что поджег дом своего родственника из чувства личной неприязни.

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