Россияне рассказали, какие вещи чаще всего покупают под влиянием рекламы

Чаще всего россияне покупают под влиянием рекламы продукты питания (6%). Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (5%), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 4%). 3% респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2% — к покупке сладостей и лекарств. По 1% под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг — обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.

Женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу, одежду и обувь. Мужчины — продукты питания и гаджеты.

Россияне, как отмечается, все реже связывают покупки с влиянием рекламы. Сейчас таких — 58%.

Вспоминая впечатлившие их рекламные ролики, большинство говорило о социальной рекламе (4%). Для 3% самая запоминающаяся — веселая и смешная реклама. Еще 59% россиян испытывают к рекламе только раздражение.

Ранее психологи выяснили, может ли реклама склонить мужчин к веганству.