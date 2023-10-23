Стало известно число захотевших переселиться из Латвии в Россию

За первые полгода текущего года количество обращений в российское посольство в Риге о переселении в Россию увеличилось в 2,5 раза, сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков, в интервью газете «Известия». Он выразил уверенность в том, что российское государство не оставит людей в беде и сможет достойно принять всех.

Это произошло в контексте заявлений латвийских властей о депортации людей, не сдавших экзамен по знанию латышского языка.

Зыков назвал такое поведение властей республики дискриминационным, отметив, что многие русскоязычные являются коренными жителями Латвии. По его словам, это касается преимущественно пожилых людей, которые всю свою жизнь прожили в Латвии и выполняли свои налоговые обязательства.

Временный поверенный также отметил случаи, когда языковому экзамену подвергались глухонемые и слепые люди.

Власти Латвии объявили о возможной депортации тех, кто не сдал экзамен, в апреле этого года. Начиная с 2 декабря планируется высылать людей из страны. Российское МИД назвало такое поведение соседней страны нарушением прав человека.

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