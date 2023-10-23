Умер блогер Дядя Слава

Российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев) скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале блогера.

Как говорится в сообщении, мужчина ушел из жизни вечером 22 октября в больнице. Последние годы блогер боролся с онкологическим заболеванием.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря «не беспокойся», улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил, ну вы знаете его. Мало думал о себе», — сказано в сообщении.

В публикации также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и не расстраивался, хотя понимал к чему все идет. Он никогда не производил впечатление безнадежного больного из-за своего настроя, указывается в сообщении.

До этого стало известно, что популярный стример по игре Dead By Daylight на платформе Twitch Макс «Puppers» умер 2 июня в возрасте 32 лет из-за бокового амиотрофического склероза, неизлечимого заболевания центральной нервной системы.

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