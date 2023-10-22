Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра

Личный номер телефона премьера Великобритании Сунака слили в открытый доступ

close
100%
Frank Augstein/AP

Личный номер телефона британского премьер-министра Риши Сунака слили в сеть. Об этом сообщает газета The Sun.

Отмечается, что это произошло после публикации пранкерами аудиозаписи телефонного звонка и ответа автоответчика премьера.

Кроме того, издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Уточняется, что когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, но запись показывает, что номер продолжает работать.

22 октября газета Daily Mail писала, что премьер-министр Великобритании собирается принять меры для усиления безопасности в своем особняке, который располагается в деревне Кирби-Сигстон в графстве Северный Йоркшир. По информации издания, это решение связано с вторжением на его территорию активистов Greenpeace в августе. Отмечалось, что речь идет о строительстве деревянного забора длиной 50 метров и высотой 1,2 метра.

До этого телеканал Sky News сообщал, что Сунак прибыл с рабочим визитом в Израиль. Уточнялось, что там он проведет переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Герцогом.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий