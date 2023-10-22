Минкультуры Украины считает, что УПЦ по-прежнему имеет каноническую связь с РПЦ

Глава Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил в эфире телеканала «Рада», что Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет каноническую связь с Русской православной церковью (РПЦ).

По его словам, УПЦ объявила о размежевании с РПЦ, но в самой РПЦ остались в учредительных и директивных документах непосредственные указания на то, что УПЦ находится в ее каноническом подчинении.

Ранее глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будет ограничивать свободу религии.

Еленский указал, что в Верховной раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, которые так или иначе касались УПЦ Московского патриархата.

До этого на сайте юридического отдела УПЦ появилось заявление о том, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете УПЦ не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.