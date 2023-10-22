Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минкультуры Украины считает, что УПЦ по-прежнему имеет каноническую связь с РПЦ

Минкультуры Украины: УПЦ по-прежнему имеет каноническую связь с РПЦ

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил в эфире телеканала «Рада», что Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет каноническую связь с Русской православной церковью (РПЦ).

По его словам, УПЦ объявила о размежевании с РПЦ, но в самой РПЦ остались в учредительных и директивных документах непосредственные указания на то, что УПЦ находится в ее каноническом подчинении.

Ранее глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будет ограничивать свободу религии.

Еленский указал, что в Верховной раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, которые так или иначе касались УПЦ Московского патриархата.

До этого на сайте юридического отдела УПЦ появилось заявление о том, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете УПЦ не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий