Воспитанница омского детдома, издевавшаяся над своей сверстницей, имеет судимость

Зачинщица издевательства над 15-летней воспитанницей «Большеуковского дома детства» в Омской области имеет условную судимость и ранее агрессивно вела себя по отношению к другим детям. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава минобразования Омской области Иван Кротт. По его словам, сейчас в учреждении проводится проверка.

«Подобный инцидент произошел впервые. Специалисты министерства образования Омской области, уполномоченный по правам ребенка Омской области при посещении организаций для детей-сирот и при проведении регулярных проверок таких учреждений всегда общаются с воспитанниками. Дети в Большеуковском доме детства всегда открыты, и ранее не было никаких признаков наличия подобных взаимоотношений в детском коллективе. Психологами центра поддержки семьи также регулярно проводится диагностика на предмет психологической безопасности в детско-взрослом коллективе. Сигналов по итогам ее проведения не было ранее в этом доме детства», — сказал Кротт.

По его словам, министерство образования Омской области инициировало проверку и намерено выяснить, возникали ли подобные ситуации в учреждении ранее. Кротт также добавил, что все участницы издевательства состоят на профилактическом учете.

«Будет проведен мониторинг психологической защищенности детей в учреждении с привлечением психологов центра поддержки семьи. К проверке подключим и общественников, общественные организации. Необходимо усиление профилактической работы с участницами инцидента, так как все девочки состоят на профилактическом учете, в том числе на учете в полиции. Более того, воспитанницы прибыли в этот дом детства недавно, и уже состояли на профилактическом учете, в том числе имея условную судимость за кражу», — пояснил Кротт.

Помимо этого, главная зачинщица издевательства над сверстницей, по словам исполняющей обязанности директора дома детства, и ранее проявляла агрессивность.

«Руководитель отмечает, что девочка, имеющая условную судимость, она же главная зачинщица, при поступлении в дом детства агрессивно вела себя по отношению к другим детям, однако сейчас ситуация изменилась, и девочка поддается воспитанию. В последнее время в доме детства работали на восстановление ее мамы в родительских правах», — отметил Кротт.

В воскресенье, 22 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин опубликовал видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» в Омской области избивают и издеваются над своей сверстницей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил организовать проверку детдомов по всему региону после избиения девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников «Большеуковского дома детства», их подозревают в халатности.

Ранее воспитанник «Большеуковского дома детства» заявил «Газете.Ru», что там ломают психику.