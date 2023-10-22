Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью

Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева рассказала «Известиям», что топленое масло является одним из самых действенных продуктов в осенний период.

По ее словам, в процессе обработки из масла вытапливаются все вредные вещества и остаются только полезные. В топленом масле содержатся витамины группы В, а также А, Е, D, РР.

При отсутствии противопоказаний такой продут можно добавить в молоко, подогреть и выпить при простуде. А если добавить в напиток немного соды, то мокрота будет отходить проще.

«У топленого масла очень высокая температура дымления — 250 градусов и выше. Поэтому его можно использовать и для жарки: оно не будет портиться при готовке», — пояснила Белева.

До этого ученые из Стэнфордского медицинского центра объяснили, что единой нормы температуры тела не существует — она индивидуальна для каждого человека.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.