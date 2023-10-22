Скрывавшихся 20 лет членов банды, расправившейся с 30 людьми, задержали в Подмосковье

В Подмосковье поймали скрывавшихся 20 лет членов банды «Северские», на счету которых около 30 расправ над людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ГУ СКР по Московской области.

По данным агентства, в составе преступной группировки было около 18 человек. За более чем 20 лет своей деятельности бандиты совершили десятки расправ над людьми в Московской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях.

Сейчас арестованы семеро бандитов. Некоторые члены организованной преступной группировки принципиально отказываются давать показания.

Сообщается, что у банды было около 46 пистолетов и автоматов, 6 тысяч боеприпасов к ним, 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты. Также у преступников в арсенале находились взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Ранее полиция задержала россиянку, которая совершила преступление и пряталась 26 лет.