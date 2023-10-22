В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи

Никаких действий, которые могли быть направлены на внесение изменений в модели поступления в 10-й класс и колледжи России, сейчас не осуществляется. Об этом заявили ТАСС представители Рособрнадзора.

На текущей неделе глава ведомства Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями школьников уточнял, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям.

В результате в ведомстве заверили, что это было частное мнение главы Рособрнадзора, в данный момент никаких изменений не прорабатывается.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается», — пояснили в Рособрнадзоре.

Также директор московской школы Анна Белова рассказывала о новой системе оценок — от ноля до двух. Он пояснила, что в новой системе оценок двойка означает пятерку, единица — «хорошо» и «удовлетворительно», а ноль нолем и будет.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.