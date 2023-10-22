В МИД РФ назвали число людей, отказавшихся от гражданства России за 2023 год

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что около 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году. Его слова передает РИА Новости.

При этом, как указал Климов, за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек. Дипломат уточнил, что большинство из них — это дети, рожденные в смешанных браках. По его словам, за этот же период российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей.

До этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ мигрантов в случае их отказа участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине.

21 октября президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщал, что организация будет подписывать десятилетние контракты со спортсменами, чтобы те не меняли спортивное гражданство.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.