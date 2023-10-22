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Диетолог предупредил о рисках похудения к Новому году

Диетолог Березников: похудение к Новому году грозит проблемами с обменом веществ

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Pexels

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников рассказал «Ленте.ру», чем может быть опасно похудение к Новому году.

По его словам, похудение в короткие сроки к Новому году может обернуться серьезными проблемами с обменом веществ. К примеру, для человека, имеющего избыточную массу тела, нормально терять от 500 г до 1 кг в месяц. При таком варианте похудения вес не возвращается, так как механизмы обмена веществ остаются незадействованными и неизменными.

«То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создают эффекта рикошета по обмену веществ <...> Когда же в попытке быстро похудеть калорийность сильно занижается, то включается механизм замедления обмена веществ, масса не теряется. Нарушить обмен веществ таким образом достаточно легко», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что после быстрого похудения вес вернется вновь и скорее всего будет иметь тенденцию к увеличению.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Дарья Гудкова рассказывала, что при похудении можно пить сухое красное вино. Эксперт напомнила, что в сухих винах из красных сортов винограда есть ресвератрол. Это вещество обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, оно может нормализовать давление и препятствует старению.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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