В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 19:23 мск тревога была объявлена в Николаевской области на юге Украины, затем она распространилась на Днепропетровскую область.

Ранее взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включились вечером 20 октября в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.

В начале октября взрывы произошли в Кривом Роге Украины. Вилкул тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

11 октября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.