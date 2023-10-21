Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Воронцов вышел на свободу

Осужденный на пять лет создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Федора Аксененко.

«Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей», — рассказал правозащитник.

В августе прошлого года Люблинский суд Москвы признал основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова виновным в вымогательстве. Позже его приговорили к пяти годам колонии.

Прокуратура требовала назначить ему шесть лет колонии. Также гособвинитель потребовал лишить Воронцова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и звания майора полиции.

8 мая 2020 года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в «вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц».

Слушание по делу создателя паблика «Омбудсмен полиции» переносили три раза.