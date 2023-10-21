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Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Воронцов вышел на свободу

Адвокат Аксененко: создатель «Омбудсмена полиции» Воронцов вышел на свободу

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vavorontsov/vk.com

Осужденный на пять лет создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Федора Аксененко.

«Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей», — рассказал правозащитник.

В августе прошлого года Люблинский суд Москвы признал основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова виновным в вымогательстве. Позже его приговорили к пяти годам колонии.

Прокуратура требовала назначить ему шесть лет колонии. Также гособвинитель потребовал лишить Воронцова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и звания майора полиции.

8 мая 2020 года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в «вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц».

Слушание по делу создателя паблика «Омбудсмен полиции» переносили три раза.

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