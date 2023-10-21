Число пострадавших россиян в результате ДТП в Анталье возросло до пяти

Генконсульство России в Анталье подтвердило, что в результате ДТП пострадали пять российских граждан, передает ТАСС.

Одна из россиянок, пострадавших при ДТП в Турции, была прооперирована.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошла авария с участием автобуса и машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Инцидент произошел в городе Семилуки, на улице Ленина. Водитель автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате мужчина врезался в автобус, который следовал по маршруту «Семилуки-Воронеж».

В аварии пострадали водитель машины, находившаяся внутри женщина, пассажир автобуса. Все они были госпитализированы. Позже к врачам обратились еще два человека, которые в момент ДТП находились в автобусе, среди них несовершеннолетний ребенок.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.