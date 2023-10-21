Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Кулемзин: в Донецке при обстреле пострадали четыре жителя и начались пожары

Калининский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, после атаки в населенном пункте наблюдалось задымление в районе «Мотеля». Кроме того, власти приняли решение приостановить движение троллейбусов на участке «Свято-Покровский храм — Макаронная фабрика» в Калининском районе.

Мэр отметил, что в указанной части города был зафиксирован обрыв контактного провода. В то же время он подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Более того, во время атаки пострадали четыре человека. Как указал Кулемзин, в Калининском районе ранения получили женщины 1968 и 1980 годов рождения.

«В Буденновском районе по ул. Данилевского пострадали женщина 1965 г. р. и мужчина 1964 г. р.», — добавил глава города.

По данным «Донецкого агентства новостей», для обстрела украинские военные использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Из-за этого на оптовых складах, расположенных на востоке населенного пункта, начались пожары.

В материале уточняется, что на Красногвардейском проспекте также произошло возгорание. Пламя охватило припаркованные здесь автомобили, уточнили авторы публикации.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли два района Белгородской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий