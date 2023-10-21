Четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Калининский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, после атаки в населенном пункте наблюдалось задымление в районе «Мотеля». Кроме того, власти приняли решение приостановить движение троллейбусов на участке «Свято-Покровский храм — Макаронная фабрика» в Калининском районе.

Мэр отметил, что в указанной части города был зафиксирован обрыв контактного провода. В то же время он подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Более того, во время атаки пострадали четыре человека. Как указал Кулемзин, в Калининском районе ранения получили женщины 1968 и 1980 годов рождения.

«В Буденновском районе по ул. Данилевского пострадали женщина 1965 г. р. и мужчина 1964 г. р.», — добавил глава города.

По данным «Донецкого агентства новостей», для обстрела украинские военные использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Из-за этого на оптовых складах, расположенных на востоке населенного пункта, начались пожары.

В материале уточняется, что на Красногвардейском проспекте также произошло возгорание. Пламя охватило припаркованные здесь автомобили, уточнили авторы публикации.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли два района Белгородской области.