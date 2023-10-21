Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты утратили право считаться оплотом демократии, поэтому статуя Свободы должна быть перенесена в Россию.

По его словам, США долгое время паразитировали на экономиках других государств, и в результате превратились из оплота демократии в оплот деспотии и насилия.

«Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития», — сказал Шеремет.

Он добавил, что из-за ущербной политики Джо Байдена США утратили моральное право на статую Свободы, а Россия, бросив вызов американской гегемонии, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.

До этого Шеремет сказал, что Джо Байден предал демократию и разрушил «американскую мечту».

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.