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В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию

Депутат от Крыма Шеремет предложил перенести статую Свободы в Россию

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Shutterstock

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты утратили право считаться оплотом демократии, поэтому статуя Свободы должна быть перенесена в Россию.

По его словам, США долгое время паразитировали на экономиках других государств, и в результате превратились из оплота демократии в оплот деспотии и насилия.

«Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития», — сказал Шеремет.

Он добавил, что из-за ущербной политики Джо Байдена США утратили моральное право на статую Свободы, а Россия, бросив вызов американской гегемонии, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.

До этого Шеремет сказал, что Джо Байден предал демократию и разрушил «американскую мечту».

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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