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Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч

«Красная звезда»: зарплата участников СВО составит от 210 тысяч

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Евгений Биятов/РИА Новости

Месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России составит от 210 тыс. рублей и выше, сообщает газета «Красная звезда».

«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в Победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды спецоперации.

В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Государственной думы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

Ранее РИА Новости писало, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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