Под Челябинском мужчина завел несколько романов и стал фигурантом восьми дел

В Миассе отношения с несколькими женщинами закончились для альфонса задержанием. Об этом сообщает управление МВД по Челябинской области.

По версии правоохранителей, подозреваемый знакомился с пострадавшими в увеселительных заведениях. После этого он начинал за ними ухаживать и выстраивал доверительные отношения.

Спустя некоторое время задержанный сообщал, что у него якобы накопились долги. Сочувствующие россиянки переводили ему деньги и дарили подарки. Одна из возлюбленных перевела альфонсу 1,2 миллиона рублей.

«Деньги женщина частично брала из собственных накоплений, а большая часть была одолжена у банка», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбуждено восемь уголовных дел.

Ранее в Дубае женщина устроилась к россиянке няней и украла у нее 15 миллионов рублей.