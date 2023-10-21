В массовом ДТП на трассе под Екатеринбургом машины столкнулись с грузовиком

В Свердловской области четыре машины столкнулись на автодороге «Пермь – Екатеринбург». Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 314-м километре дороги. По предварительной информации, один из автомобилей был грузовым, два – с полуприцепом.

На место прибыли медики. Они оказывают помощь одному из водителей. О характере его травм не сообщается.

«Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, автоинспекторы оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка», — сообщается в публикации.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в причинах произошедшего.

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