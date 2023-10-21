Полиция опубликовала фото невиновного челябинца в ориентировках по маньяку в Перми

Жительница Челябинска Ольга заявила, что в соцсетях и СМИ распространяется фото ее мужа с указанием, что он является подозреваемым в нападениях на девушек в микрорайоне Ераничи. Об этом сообщает портал «59.Ru.

Женщина рассказала, что о фото она узнала из ленты во «ВКонтакте», поскольку состоит в сообществе, посвященном новостям Прикамья. По словам Ольги, 20 октября они с мужем были в полиции Челябинска и написали заявление. Женщина указала, что сотрудники полиции позвонили в отдел из Пермского края, где им пообещали удалить фото мужчины и дать опровержение, однако оно до сих пор оно остается в Telegram-канале «Полиция Прикамья».

По словам Ольги, она не понимает, откуда у полиции могло появиться фото ее мужа, сделанное на домофон в Челябинске. На нем он снят при возвращении домой после утренней прогулки с собакой.

До этого сотрудники правоохранительных органов заявили, что им удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщин на территории Индустриального района Перми. Известно, что свердловчанина некоторое время искали по подозрению в изнасиловании. Предварительно, мужчина не менее трех раз нападал на местных жительниц.

17 октября одна из пострадавших рассказала о пережитом ею нападении возле дома на улице Декабристов.

По словам девушки, неизвестный попросил у нее зажигалку, а затем схватил за волосы и протащил по земле около 15 метров. Потерпевшая начала кричать, и тогда злоумышленник схватил ее за горло, пригрозив расправой. Кроме того, мужчина угрожал девушке совершить в ее отношении действия сексуального характера. В конце концов происходящее заметил житель дома, вышедший на балкон, и спугнул нападавшего.

Ранее школьница пошла на свидание в торговый центр и пострадала от изнасилования в примерочной.