Депутат объяснил «справедливостью» свою идею о дополнительных выходных для некурящих

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил свое предложение предоставлять дополнительные выходные для некурящих сотрудников «социальной справедливостью». По его мнению, курильщики работают меньше, но получают ту же зарплату.

«Суть изначально заключалась в том, чтобы справедливость выстроить. Мы так посчитали, что тот, кто курит, он ходит, от работы отлучается, просто филонит в день по 20-30 минут. Все это в аккумулятивном эффекте дает то, что он примерно полтора месяца в году не работает. А это же работа, она ложится на плечи того, кто не курит, в итоге. В данном случае это социальная несправедливость, когда курящий работает меньше, некурящий работает за него, а получают одинаково. И для того, чтобы эту справедливость выпрямить, для популяризации здорового образа жизни, в том числе, предложение было некурящим дать дополнительные две недели к имеющимся 28 официальным дням отпуска», — пояснил Хамзаев.

При этом парламентарий не смог однозначно ответить, кто и как будет вычислять среди сотрудников курильщиков, а также решать, кому «по справедливости» начислять дополнительный отпуск.

«В разноуровневых трудовых коллективах эти все возможности уже давным-давно определены. В коллективе, когда рабочий процесс выстроен, всегда все все знают. Насколько это будет честно и справедливо, зависит от качества и атмосферы в этих трудовых коллективах. Сейчас об этом говорить преждевременно», — сказал Хамзаев.

21 октября РИА Новости сообщили, что депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко с предложением давать дополнительный выходной некурящим работникам.

В 2021 году Хамзаев уже предлагал внести в Трудовой кодекс России право на дополнительный отдых для некурящих россиян. Тогда он выступил с идеей давать сотрудникам, ведущим здоровый образ жизни, 10 дополнительных дней отпуска в году. Инициатива до обсуждения на законодательном уровне так и не дошла.

Ранее депутат Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ.